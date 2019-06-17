القاهرة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسأدانت مصر التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت نقطة تفتيش أمنية أمام البرلمان الصومالي وطريق رئيسي باتجاه المطار بالعاصمة مقديشيو، وأسفرت عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين.وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم وقوف مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب الصومال في مواجهة الإرهاب والتطرف، مشددةً على دعمها لوحدة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية.وأشار البيان إلى أن مصر جددت التأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله، فضلاً عن وقف توفير الملاذ الآمن لأفراده.// انتهى //20:40ت م0198