الرياض 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واستشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية المجتمع في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال التي تنظمها مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية" وشبكة ريادة الأعمال العالمية ( GEN ) بهدف تقديم الدعم لرواد الأعمال والوصول إلى موارد تساعدهم في تنمية أعمالهم ومشاريعهم،وفي أي مرحلة وصلوا إليها سواء كانت مشاريعهم لا تزال مجرد فكرة أم أنها في مراحلها المبكرة أو بحاجة إلى المزيد من التطوير وتوسيع النطاق.وتأهلت ثلاث مجموعات من قسم العلوم الإدارية في كلية المجتمع للمرحلة الثانية بعد اجتياز مرحلة التصفيات الأولى من المسابقة وهن : المجموعة الأولى مشروع (السيلياك) للطالبات : وفاء العنزي، أرياف القحطاني، شروق الدوسري، شوق القرني، لمى العنزي، والمجموعة الثانية مشروع (الورشة النسائية) للطالبات: خلود الخالدي، ملاك القحطاني، طيف العنزي، هنادي آل إبراهيم، أمجاد العنزي، والمجموعة الثالثة مشروع (أنقذ نفسك) بمشاركة الطالبات: مشاعل الراشد، عهود العتيبي، روعة العطاس، لمياء المطيري،ويشرف على المجموعات الثلاث عدد من أعضاء هيئة التدريس من قسم العلوم الإدارية بالكلية.وتعد مشاركة الطالبات وتأهلهن وسيلة لإطلاق العنان لأفكارهن عن المشاريع وصقل مهاراتهن في التعبير عنها وعرضها بطريقة منطقية وجاذبة والتواصل مع شبكة عالمية من المرشدين, والحصول على فرص استثمارية وأعمال جديدة والتنافس في المسابقة .تجدر الإشارة إلى أن التصفيات النهائية للنهائي السعودي لكأس العالم لريادة الأعمال ستكون بتاريخ 29 يونيو 2019م الموافق 26 شوال 1440هـ في كلية الأمير محمد بن سلمان لريادة الأعمال بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في ثول.//انتهى//20:41ت م0199