عام / محافظ الأفلاج يلتقي بالمشاركين في دراسة مفوضي تنمية القيادات الكشفية
الاثنين 1440/10/14 هـ الموافق 2019/06/17 م واس
الأفلاج 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس
التقى محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني ، أمس بالقادة الكشفيين المُشاركين في دراسة مفوض تنمية القيادات الكشفية ، التي تًنظمها جمعية الكشافة العربية السعودية ، ويستضيفها
مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية بمحافظة الأفلاج بمشاركة 40 دارساً من مختلف قطاعات الجمعية بمناطق ومحافظات المملكة.
وأوضح قائد برامج الدراسة عبدالرحمن بن عبدالله أبودجين ، في كلمة له خلال اللقاء أن برنامج الدراسة يتضمن العديد من الجلسات العملية والنظرية تُمكن المتدرب من تنفيذ سياسة تنمية القيادات في قطاعه، ويفعلها بالأسلوب الأمثل وفق الخطة الاستراتيجية لجمعية الكشافة ، بالإضافة إلى أن المتدربين سيقومون بزيارة لأهم المعالم الثقافية والحضارية بالمحافظة.
وعبر المُحافظ في كلمة له بالمناسبة عن ترحيبه بالمشاركين في هذا الجزء من وطننا الغالي ، مشيداً بدور جمعية الكشافة في خدمة الحجاج والمعتمرين والمجتمع ، وبما تشهده برامج
الجمعية من تطور يتماشى والتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات .
وفي ختام اللقاء سلم المحافظ عدداً من القيادات الكشفية شهادات الدراسة التأسيسية التي عقدها مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية بالأفلاج مؤخراً .
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20:43ت م
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