غوانغزهو 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واستنطلق غدًا مباريات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم ، عندما يلاقي فريق غوانغزهو ايفرغراند الصيني ، نظيره شاندونغ لونينغ الصيني على استاد تيانهي في غوانغزهو، ضمن دور المسابقة .وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على استاد مجمع جينان الأولمبي في جينان .وسيخوض غوانغزهو للعام الثاني على التوالي مواجهة مع فريق صيني في دور الـ16 بعدما كان خسر العام الماضي في هذا الدور أمام تيانجين كوانجين.ويحتل فريق غوانغزهو على شنغهاي في الدوري المحلي المركز الثاني بالترتيب، في حين يحتل شاندونغ لونينغ المركز الرابع .وكان شاندونغ لونينغ تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 11 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لكاشيما انتليرز الياباني و8 لغيونغنام الكوري الجنوبي و4 لجوهور دار التعظيم الماليزي ، في المقابل حصل غوانغزهو ايفرغراند على المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق خمس نقاط خلف سانفريس هيروشيما الياباني، مقابل 9 نقاط لدايغو الكوري الجنوبي ونقطة واحدة لملبورن فيكتوري الأسترالي.// انتهى //21:03ت م0202