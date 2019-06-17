أبوظبي 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، رئيسة المجلس الفيدرالي في جمهورية إثيوبيا خيرية إبراهيم.وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجالات البرلمانية والتنموية والإنسانية إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:28ت م0204