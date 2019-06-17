الدمام 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسعزى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم عائلة بوبشيت في وفاة (أنيسة بنت عبدالله فؤاد بوبشيت والتي وافتها المنية مساء أمس الأحد.وعبر سموه خلال زيارته منزل ذوي الفقيدة فيصل بن عبدالله فؤاد بوبشيت ولعائلة بوبشيت عن صادق التعازي والمواساة، سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يجعل مثواها الجنة، ويتجاوز عنها، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.من جهته عبر فيصل بوبشيت باسمه وباسم عائلة بوبشيت عن شكره وتقديره لسمو أمير الشرقية على تعزيته في الفقيدة، مثمنًا لسموه اللفتة الكريمة، التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف المصاب، سائلاً الله أن يجزي سموه خير الجزاء.//انتهى//21:32ت م0206