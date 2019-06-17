الأمم المتحدة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، الهجمات الانتحارية الثلاث التي وقعت أمس في قرية كوندوغا في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.وأكد غوتيريش تضامن الأمم المتحدة مع حكومة نيجيريا في معركتها ضد الإرهاب والتطرف، والتزام المنظمة الأممية بمواصلة دعم الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب، مطالبًا بتقديم المسؤولون عن تلك الهجمات إلى العدالة في أقرب وقت ممكن.وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تعازيه لأسر الضحايا وحكومة وشعب نيجيريا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //21:33ت م0207