ايباراكي 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسيسعى فريق كاشيما انتليرز الياباني حامل اللقب لمواصلة النجاح القاري عندما يتقابل مع سانفريس هيروشيما الياباني غدًا الثلاثاء على استاد كاشيما في ايباراكي، ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم .وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على استاد مدينة هيروشيما ، ويدخل سانفريس هذه المباراة وهو يمتلك في سجله 5 انتصارات متتالية، وهو أفضل سجل له في تاريخ البطولة ، ويخوض سانفريس المشاركة الثانية فقط له في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا، بعدما كان خرج من هذا الدور عام 2014 بخسارته أمام ويسترن سيدني وندررز الأسترالي الذي توج باللقب .في المقابل يحمل كاشيما الرقم القياسي للأندية اليابانية في بلوغ الأدوار الإقصائية، حيث سيكون هذا الظهور السابع له في هذه الأدوار ، وقبل خوض هذه المباراة تغلب سانفريس هيروشيما على شونان بيلماري 2-0 يوم الجمعة في الدوري الياباني، وتغلب كاشيما على سيريزو أوساكا بذات النتيجة.وكان سانفريس هيروشيما تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لغوانغزهو ايفرغراند الصيني و9 لدايغو الكوري الجنوبية ونقطة واحدة لملبورن فيكتوري الأسترالي ، في المقابل حصل كاشيما انتليرز على المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق نقطة واحدة خلف شاندونغ لونينغ الصيني المتصدر، مقابل 8 نقاط لغيونغنام الكوري الجنوبي و4 لجوهور دار التعظيم الماليزي .// انتهى //21:35ت م0208