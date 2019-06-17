الدمام 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسضبطت بلدية محافظة القطيف ممثلة في الإدارة العامة للأسواق وفي ظل جهودها المتواصلة ضمن حملة الرقابة البلدية أكثر من (640)كجم من اللحوم والأسماك والروبيان الفاسدة في عدد من منشآت السوق المركزي.وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الجولات التفتيشية تأتي استكمالاً للحملة التي أطلقتها البلدية على المطاعم والأسواق ومراكز التسوق في مختلف أنحاء المحافظة، مشيراً إلى أن الجولات التفتيشية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والروبيان والمواد الغذائية التالفة، مبينًا أن البلدية أخذت الإجراءات النظامية تجاه الباعة المخالفين.من جانب آخر، أعلنت البلدية عن نجاح خطة النظافة التي وضعتها في عيد الفطر المبارك، حيث كثفت أعمال النظافة والصيانة والرقابة الصحية والبيئة خلالها منذ وقت مبكر، إلى جانب تنظيمها أعمال نقطة الذبح والتأكد من جاهزيتها خلال أيام العيد.ونوه المهندس الحسيني، أن البلدية هيأت الواجهات البحرية، والمسطحات الخضراء، والحدائق العامة، والمتنزهات لاستقبال الزائرين، ونبهت مقاولي النظافة لمضاعفة الجهود اليومية وزيادة العمالة ومعدات النظافة، ومتابعة نظافة دورات المياه في الأماكن العامة، والحدائق، والواجهات البحرية بشكل مستمر، وتخصيص فرق عمل ميدانية لمتابعة الأعطال في الإنارة.وأشار الى أن عدد العاملين من الكوادر البشرية لأعمال النظافة خلال أيام العيد بلغ 1943 عاملاً، و280 آلية للنظافة، و38 مراقب نظافة، فيما شاركت فرق المكافحة بـ 140 آلية.وأضاف المهندس الحسيني، أنه تم خلال تلك الفترة رفع (4250 متر مكعب) من النفايات الصلبة المنزلية، و (960 متر مكعب) من الأنقاض مجهولة المصدر، إضافة الى صيانة وتطهير وغسيل 37000 حاوية بسعات مختلفة، داعياً المواطنين، والمقيمين الى التعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال مركز (940)، الذكي وقنوات التواصل الاجتماعي.// انتهى//21:38ت م0209