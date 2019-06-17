باريس 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من بينها اليمن وليبيا.// انتهى //21:55ت م0211