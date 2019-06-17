القاهرة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسأدانت مصر الهجوم الإرهابي على حافلة تُقِل جنود كينيين قرب الحدود الصومالية الكينية، مما أسفر عن وفاة 10 جنود.وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم وقوف مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب كينيا في مواجهة ظاهرة الإرهاب، معربة عن خالص التعازي لأسر الضحايا.وأشار البيان إلى دعوة مصر المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار في كافة أرجاء العالم.// انتهى //22:05ت م0212