رياضي / أخضر السلة للناشئين أمام تونس غدًا في افتتاح البطولة العربية
الاثنين 1440/10/14 هـ الموافق 2019/06/17 م واس
الرياض 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس
يلعب غدًا المنتخب السعودي لكرة السلة للناشئين أولى مبارياته أمام المنتخب التونسي في افتتاح البطولة العربية للناشئين التي تستضيفها جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة .
وكان المنتخب السعودي أنهى الحصة التدريبية الأخيرة في صالة مدينة 6 أكتوبر بقيادة المدرب التركي تناير بعد أن أنهى معسكره التدريبي في مدينة الاسكندرية الذي بدأ من الـ25 من شهر رمضان .
من جهته أكد رئيس الوفد السعودي وعضو مجلس الإدارة حمود المالكي أن المنتخب جاهز فنيًا لخوض غمار البطولة بعد أن لعب عدد من المباريات القوية ، لافتا النظر إلى أن المنتخب التونسي يعد أحد أقوى المنتخبات الأفريقية التي ستخوض البطولة الأفريقية بعد انتهاء هذه البطولة لكن الأخضر قادر على تقديم مستوى يؤكد تطور كرة السلة السعودية .
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22:16ت م
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