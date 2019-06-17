الرياض 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسيلعب غدًا المنتخب السعودي لكرة السلة للناشئين أولى مبارياته أمام المنتخب التونسي في افتتاح البطولة العربية للناشئين التي تستضيفها جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة .وكان المنتخب السعودي أنهى الحصة التدريبية الأخيرة في صالة مدينة 6 أكتوبر بقيادة المدرب التركي تناير بعد أن أنهى معسكره التدريبي في مدينة الاسكندرية الذي بدأ من الـ25 من شهر رمضان .من جهته أكد رئيس الوفد السعودي وعضو مجلس الإدارة حمود المالكي أن المنتخب جاهز فنيًا لخوض غمار البطولة بعد أن لعب عدد من المباريات القوية ، لافتا النظر إلى أن المنتخب التونسي يعد أحد أقوى المنتخبات الأفريقية التي ستخوض البطولة الأفريقية بعد انتهاء هذه البطولة لكن الأخضر قادر على تقديم مستوى يؤكد تطور كرة السلة السعودية .// انتهى //22:16ت م0213