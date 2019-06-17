حجـة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسدكت مقاتلات دعم الشرعية في اليمن اليوم مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف تجمعات للمليشيا في منطقة برمان شمال مديرية عبس، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من عناصرها، مضيفًا أن مقاتلات دعم الشرعية في اليمن استهدفت أيضًا موقعًا لتمركز المليشيا الانقلابية، في إحدى المزارع شمال المديرية ذاتها، وآخر في منطقة المغافلة غرب مديرية حرض.// انتهى //22:29ت م0217