الرياض 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واساستقبلت معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح في مكتبها بالوزارة اليوم، المستشارة الإقليمية البريطانية لشؤون المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط كميشا بريدجمان، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين.من جانبها أكدت المستشارة الإقليمية أهمية مثل هذه اللقاءات في تعميق وتعزيز العلاقات بين الجانبين.// انتهى //22:41ت م0220