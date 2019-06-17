عام / الجيش التونسي يوقف 15 شخصًا من جنسيات أفريقية على الحدود مع ليبيا
الاثنين 1440/10/14 هـ الموافق 2019/06/17 م واس
تونس 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس
أوقفت الوحدات العسكرية التونسية العاملة بالمنطقة العازلة بكل من رأس جدير وتطاوين على الحدود مع ليبيا ، خلال اليومين الماضيين 15 شخصاً بينهم 4 نساء دون وثائق هويّة.
ووفق بيان لوزارة الدفاع التونسية فقد تبيّن أنهم جميعًا من جنسيات أفريقية مختلفة وينوون اجتياز الحدود ، وتم تسليمهم إلى الجهات الأمنية التونسية لإتمام الإجراءات القانونيّة بشأنهم.
// انتهى //
23:07ت م
0222