تونس 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسأوقفت الوحدات العسكرية التونسية العاملة بالمنطقة العازلة بكل من رأس جدير وتطاوين على الحدود مع ليبيا ، خلال اليومين الماضيين 15 شخصاً بينهم 4 نساء دون وثائق هويّة.ووفق بيان لوزارة الدفاع التونسية فقد تبيّن أنهم جميعًا من جنسيات أفريقية مختلفة وينوون اجتياز الحدود ، وتم تسليمهم إلى الجهات الأمنية التونسية لإتمام الإجراءات القانونيّة بشأنهم.// انتهى //23:07ت م0222