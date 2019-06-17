الدوادمي 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسانطلقت أمس فعاليات الدورة الصيفية النسائية لحفظ القران الكريم في نسختها الرابعة، التي تنظمها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الدوادمي، وذلك في دار أم المؤمنين عائشة بالمحافظة.وتهدف الدورة التي تشمل ثلاثة فروع في حفظ القرآن الكريم ، الأول حفظ جزئين، والثاني 3 أجزاء، والثالث 4 أجزاء ، إلى شغل أوقات الدارسات بما يعود عليهن بالخير والنفع خلال الإجازة الصيفية، وتعلم وحفظ كتاب الله عز وجل، وغرس حب القران في نفوس الدارسات وتعريفهن بعظمته وتعاليمه وآدابه.وتقام الدورة بعد صلاة العصر وتمنح المنتظمات في الدورة شهادة انتظام .// انتهى //23:12ت م0223