الرياض 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم حفل سفارة إيطاليا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات بالرياض .وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري،وعدد من المسؤولين بالسفارة .حضر الحفل ،عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .// انتهى //23:29ت م0224