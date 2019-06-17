صنعاء 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسلقي خبراء إيرانيون وآخرون من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم بانفجار صاروخ باليستي في العاصمة اليمنية صنعاء.وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مليشيا الحوثي الانقلابية فشلت بإطلاق صاروخ باليستي في قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة صنعاء، مضيفًا أن المليشيا الحوثية حوّلت قاعدة الديلمي الجوية إلى ثكنة لعناصرها وقاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ الباليستية لتنفيذ عملياتها الإرهابية.// انتهى //23:42ت م0225