عام / بدء فعاليات برنامج "رواء الروح" لنسائي الصيفي لحفظ القرآن بصامطة
الثلاثاء 1440/10/15 هـ الموافق 2019/06/18 م واس
صامطة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس
انطلقت اليوم فعاليات برنامج" رواء الروح" الصيفي الذي ينظمه القسم النسائي بجمعية تحفيظ القرآن بمحافظة صامطة ضمن برامجها الصيفية لهذا العام، وذلك بجميع الدور النسائية التابعة لها بالمحافظة .
ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة شهر ، إلى تخريج ٢٠٠ طالبة في حفظ القرآن الكريم ومرجعات الحفظ وتصحيح التلاوة ودروس في التجويد إلى جانب العديد من البرامج والمسابقات في الحفظ و الترتيل ويستهدف الأمهات والطالبات والأطفال.
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