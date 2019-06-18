صامطة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات برنامج" رواء الروح" الصيفي الذي ينظمه القسم النسائي بجمعية تحفيظ القرآن بمحافظة صامطة ضمن برامجها الصيفية لهذا العام، وذلك بجميع الدور النسائية التابعة لها بالمحافظة .ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة شهر ، إلى تخريج ٢٠٠ طالبة في حفظ القرآن الكريم ومرجعات الحفظ وتصحيح التلاوة ودروس في التجويد إلى جانب العديد من البرامج والمسابقات في الحفظ و الترتيل ويستهدف الأمهات والطالبات والأطفال.//انتهى//01:13ت م0229