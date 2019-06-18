نيويورك 14 شوال 1440هـ 17 يونيو 2019 م واسارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز اليوم الاثنين عند الاغلاق الي 500 مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتوقع أن يمهد لخفض سعر الفائدة في وقت لاحق هذا العام.وبناء على أحدث البيانات المتاحة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 22.37 نقطة بما يعادل 0.09 بالمئة ليصل إلى 26111.98 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 2.58 نقطة أو 0.09 بالمئة أيضا ليسجل 2889.56 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 48.37 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 7845.02 نقطة.// انتهى //04:06ت م0233