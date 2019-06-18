عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1440/10/15 هـ الموافق 2019/06/18 م واس
الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء والمواطنين
المملكة توسع قاعدتها الاقتصادية برؤية طموحة
أمير الشرقية يعزي عائلة بوبشيت في وفاة فقيدتهمط
أمير الباحة يتسلم التقرير الإحصائي السنوي الأمني للقطاعات الأمنية بالمنطقة
فيصل بن مشعل يتسلم مبادرة الشاب العوفي.. ويستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان
الفالح يؤكد أهمية إنشاء منصة استثمارية للبحث والتطوير في مجال الطاقة
وزير التعليم يزور منطقة نجران ويقف على المشروعات والخدمات التعليمية
محافظ عقلة الصقور يؤدي صلاة الميت على الرقيب عبدالإله الحربي
مجلس الوزراء الكويتي يعرب عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي
النيابة العامة في مصر: مرسي سقط مغشيا عليه.. ووصل إلى المستشفى متوفياً
وزير التعليم الفرنسي يحطم آمال أردوغان التوسعية
واشنطن ترسل ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط في غمرة التوتر مع إيران
مجلس الأمن الدولي يدين بشدة استهداف الميليشيات الحوثية لمطار أبها
الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن باتخاذ كل الإجراءات الصارمة ضد مليشيا الحوثي والقوى الداعمة لها
الجيش الأميركي ينشر صورا جديدة لعناصر إيرانية تزيل لغما من الناقلة اليابانية
البيت الأبيض: يجب مواجهة ابتزاز إيران النووي
// يتبع //
06:02ت م
0003