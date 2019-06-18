الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء والمواطنينالمملكة توسع قاعدتها الاقتصادية برؤية طموحةأمير الشرقية يعزي عائلة بوبشيت في وفاة فقيدتهمطأمير الباحة يتسلم التقرير الإحصائي السنوي الأمني للقطاعات الأمنية بالمنطقةفيصل بن مشعل يتسلم مبادرة الشاب العوفي.. ويستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكانالفالح يؤكد أهمية إنشاء منصة استثمارية للبحث والتطوير في مجال الطاقةوزير التعليم يزور منطقة نجران ويقف على المشروعات والخدمات التعليميةمحافظ عقلة الصقور يؤدي صلاة الميت على الرقيب عبدالإله الحربيمجلس الوزراء الكويتي يعرب عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدوليالنيابة العامة في مصر: مرسي سقط مغشيا عليه.. ووصل إلى المستشفى متوفياًوزير التعليم الفرنسي يحطم آمال أردوغان التوسعيةواشنطن ترسل ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط في غمرة التوتر مع إيرانمجلس الأمن الدولي يدين بشدة استهداف الميليشيات الحوثية لمطار أبهاالحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن باتخاذ كل الإجراءات الصارمة ضد مليشيا الحوثي والقوى الداعمة لهاالجيش الأميركي ينشر صورا جديدة لعناصر إيرانية تزيل لغما من الناقلة اليابانيةالبيت الأبيض: يجب مواجهة ابتزاز إيران النووي// يتبع //06:02ت م0003