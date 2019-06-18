طوكيو 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وخسر المؤشر الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 05ر56 نقطة أو ما يعادل 27ر0% ليصل إلى 95ر21067 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية .كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 52ر1 نقطة، أو10ر0%، ليصل إلى 22ر1538 نقطة.// انتهى //06:39ت م0008