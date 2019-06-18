طرابلس 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بالأوضاع العسكرية، موضحه تواصل العمليات العسكرية بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى عدة محاور جنوب طرابلس،وداعية كافة الأطرف إستغلال المبادرة السياسية التى أعلانها رئيس المجلس الرئاسى من أجل إنهاء الإزمة فى البلاد ، ووقف الإقتتال بين الأخوة والعودة إلى المسار السياسى تحت رعاية الأمم المتحدة .وأشارت الصحف إلى لقاء وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة ونائب وزير الصحة محمد هيثم مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو وذلك لزيادة التعاون في القطاع الصحي،موضحة إثناء سيالة خلال اللقاء على قرار الحكومة الإيطالية بإبقاء السفارة مفتوحة و أن تعمل بكامل طاقتها و أن تواصل تقديم خدماتها للمواطنين رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.ونقلت الصحف تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وتأكيده أن بعض قوى المجتمع الدولي مسؤولية عدم إجراء الانتخابات في ليبيا، مضيفا أن ” دعم قطر وتركيا للميليشيات في طرابلس، أخّر حسم معارك الجيش لتحرير العاصمة، مشيرا إنه يجب عدم العودة إلى اتفاق الصخيرات لتجاوز الأزمة الراهنة.وتطرقت صحف ليبيا تجديد سفيرا ألمانيا وفرنسا ونائبة السفير البريطاني لدى ليبيا ، التزام دولهم بدعم عملية إجراء انتخابات المجالس البلدية، كما أشاد ممثلو المجتمع الدولي بجهود اللجنة المركزية للانتخابات، بحسب بيان نشرته صفحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا .وعرجت الصحف على تأكيد وزير الخارجية الإيطالي إينزو مورافي ميلانيزي دعم بلاده للمبادرة التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ، والتي تضمن الدعوة لعقد ملتقى وطني بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة غسان سلامة.// انتهى //07:36ت م0009