نجران 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسزار معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ والوفد المرافق له، موقع الأخدود الأثري بمدينة نجران، وكان في استقباله مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح بن محمد آل مريح، الذي رافق معاليه في جولته في الموقع.واطلع معالي الوزير على المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالموقع، التي من أبرزها متحف نجران الإقليمي، مستمعين لشرح مفصل عن الموقع وما يحتويه من آثار ونقوش ورسومات صخرية ومعالم أثرية من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة.وأوضح آل مريح أن الأماكن الأثرية والتاريخية تحظى باستمرار بزيارات من الوفود الرسمية والسياحية التي تزور المنطقة، للاطلاع على هذه الآثار العريقة، مشيراً إلى ما تزخر به المنطقة من مقومات أثرية وتاريخية وحضارية جعلتها وجهة سياحية مميزة.// انتهى //10:00ت م0014