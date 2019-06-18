‏الباحة 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسنظمت جمعية البر الخيرية ببني كبير أمس, حفل الأيتام الترفيهي, بحضور محافظ بلجرشي غلاب بن غالب ابو خشيم, وذلك بمقر بمهرجان صيف بلجرشي.وتخلل الحفل الذي شارك فيه 95 طفلاً فقرات إنشاديه واستعراضية، قدمها مجموعة من الأطفال الأيتام المسجلين لدى الجمعية, فيما التقطت الصور التذكارية.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في بني كبير محمد آل ضيف الله، أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من 700 أسرة مستفيدة، وتقدم لهم المساعدات المالية والعينية, إضافةً إلى البرامج والدورات التي تنظمها الجمعية على مدار العام.// انتهى //10:03ت م0016