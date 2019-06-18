بيروت 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بالجهود التي يبذلها الفرقاء المعنيون لتبريد التشنجات التي نشأت عن سجالات حادة بين قوى سياسية، أدت إلى تداعيات سلبية انعكست على المشهد السياسي وبرز في هذا الإطار اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، وما نتج عنه من أجواء إيجابية.وأشارت إلى إدانة مجلس الأمن الدولي في بيان له أمس، بأشد العبارات هجوم الحوثيين المدعومين من إيران على مطار أبها بالمملكة العربية السعودية، وإيضاحه أن الهجوم ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.وأخبرت صحف الثلاثاء عن إصابة 7 مدنيين على الأقل بينهم طفل بجروح أمس بعدما أقدم انتحاري على تفجير نفسه داخل سيارة مفخخة قرب مقر لقوات الأمن الكردية في مدينة قامشلي في شمال شرق سوريا.وتحدثت عن وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أمس، أثناء حضوره جلسة محاكمة في معهد أمناء الشرطة داخل سجون طرة بجنوب القاهرة.ولفتت إلى مقتل 30 شخصًا على الأقل وإصابة 40 بجروح مختلفة في هجوم نفذه ثلاثة انتحاريين خارج صالة في بلدة كوندوغا في شمال شرق نيجيريا.وتطرقت صحف لبنان، إلى دعوة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان اورتاغوس العالم أمس، إلى عدم الخضوع للابتزاز النووي الإيراني.// انتهى //10:22ت م0021