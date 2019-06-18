إسلام آباد 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسبحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، العلاقات الثنائية بين إسلام آباد وواشنطن، والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأمن والسلام الإقليميين.وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم، أن قريشي أطلع بومبيو، على الإجراءات التي اتخذتها باكستان لتحسين اقتصادها الوطني، والامتثال لمعايير فرقة العمل الدولية المعنية بمكافحة مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، مسلطًا الضوء على الآليات التنظيمية التي وضعتها الحكومة الباكستانية للحد من ممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما ناقش الجانبان عملية المصالحة في أفغانستان وعبرا عن التزامهما بالعمل من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة.وأكد وزير الخارجية الباكستاني على أهمية تحقيق السلام في أفغانستان لضمان الأمن والسلام الإقليمي، مؤكدًا أيضًا عزم باكستان الثابت على لعب دور إيجابي لدعم عملية الحوار الأفغاني.وأشار إلى رغبة باكستان في تحسين العلاقات مع جميع الدول المجاورة لها لضمان الأمن الإقليمي، وحل الخلافات عبر الحوار.// انتهى //10:36ت م0025