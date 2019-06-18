المدينة المنورة 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسبلغ مجموع ما أنتجه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، منذ بداية الإنتاج عام 1405هـ أكثر من (317.159.631) مليون نسخة، حتى شهر رمضان المبارك من العام الجاري 1440هـ.وأبان تقرير صادر عن المجمع أن مجموع ما تم إنتاجه خلال شهر رمضان الماضي بلغ (187.707) نسخ، شملت مختلف الإصدارات من المصاحف الشريفة، والأجزاء، والترجمات، والكتب، تم توزيعها على عدد من سفارات المملكة؛ لتوزيعها على الجمعيات والمراكز الإسلامية.وأوضح التقرير أنه تم إنتاج (114.812) نسخة من القرآن الكريم، و(29.282) نسخة من الأجزاء، فيما كان عدد الترجمات (37.589) نسخة، والكتب (6.024) نسخة.يذكر أن إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من القرآن الكريم والترجمات ذات جودة عالية، ودقة متناهية، كما تتميز بحسن الإخراج، ووضوح الكلمات، وسلامة الحروف، ونقاء الورق والألوان، وإتقان التجليد وفخامته، مما جعلها تنال ثقة المسلمين، وتحظى برغبتهم في اقتنائها.// انتهى //10:44ت م0027