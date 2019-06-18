جيزان 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واساحتفت دار الرعاية الاجتماعية بجازان بالتعاون مع جمعية رواد العمل التطوعي اليوم، بفعاليات اليوم العالمي " للتثقيف ضد إساءة معاملة كبار السن" ، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد القنفذي، ومدير دار الرعاية الاجتماعية بجازان خالد معافا, وذلك بمقر الدار بمدينة جيزان.وأوضح مدير دار الرعاية خالد معافا أن احتفاء الدار بهذه المناسبة جاء بهدف زيادة الوعي الثقافي والاجتماعي لدى شرائح المجتمع بدور المسنين، وإبراز دور المسنين في تنمية وخدمة المجتمع وقدرتها على العطاء، ومساندة المسنين ورفع مستوى الوعي بحقوقهم والاهتمام بهم وتثقيف شرائح المجتمع بكيفية التعامل مع كبار السن، مشيراً إلى أن الدار توفر العديد من البرامج والأنشطة التي تهتم وتلائم هذه الفئة، حيث عمل الدار على توفير البيئة المناسبة للمسنين لضمان راحتهم النفسية, مؤكداً حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تقديم العناية والرعاية بفئة كبار السن وتطوير الخدمات المقدمة لهم.// انتهى //11:20ت م0034