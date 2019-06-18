نجران 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واستواصل وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة نجران تقديم خدماتها في محافظة حبونا، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "موجودين" المخصصة لخدمة أهالي المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية، تقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين والمواطنات بكل يسر وسهولة واختصار الجهد عليهم.وتشمل الخدمات التي تقدمها الوحدة المتنقلة، خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".// انتهى //11:44ت م0040