الجزائر 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، تأكيد نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أن الانتخابات هو السبيل الوحيد الكفيل بتحقيق خروج آمن من الأزمة الراهنة، وتحقيق مطالب الجزائريين في التغيير الديمقراطي.وتناقلت تأكيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، أن الوضع السائد في الجزائر يتطور في إطار الدستور، وإعرابه عن أمله في أن يعمل الجزائريون معًا للتوصل الى حل توافقي تفاديًا للوقوع في الفوضى.وفي الملف الليبي.. أشارت صحف الثلاثاء ، إلى ترحيب منظمة الأمم المتحدة عبر بعثتها في ليبيا بمبادرة الحوار التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج لإنهاء الأزمة في البلاد وتحقيق المصالحة.وتناولت نبأ وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أمس، أثناء محاكمته بالقاهرة.وفي المتفرقات.. أخبرت صحف الجزائر، عن مقتل 30 شخصًا وإصابة 40 آخرين أمس، في هجوم إنتحاري بنيجيريا.// انتهى //11:47ت م0041