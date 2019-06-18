فرانكفورت 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسأكد رئيس البنك المركزي ماريو دراجي، على أنه سوف تكون هناك حاجة لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز في حال لم تتحسن التوقعات الاقتصادية.وقال: "إن خفض معدلات الفائدة وتعزيز برنامج التخفيف الكمي من ضمن أدوات البرنامج لتحفيز الاقتصاد".وأضاف أن استمرار المخاطر المحيطة بالاقتصاد لفترة طويلة ألقى بظلاله على الصادرات وخاصة قطاع الصناعة.وأوضح أنه في غياب حدوث تحسن، سوف تكون هناك حاجة لاتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية.// انتهى //11:53ت م0043