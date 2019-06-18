لندن 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسأصدر مكتب الأرصاد الجوي في بريطانيا تحذيرً للمواطنين جراء توقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية قوية في أجزاء واسعة من إنجلترا.ووفقًا لبيان المكتب، يغطي التحذير الذي يستمر منذ صباح اليوم حتى مساء غدًا، جزءًا كبيرًا من المنطقة الجنوبية الشرقية لإنجلترا وشرق أنجليا وأجزاء من الميدلاندز. ويأتي التحذير عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها تلك المناطق خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، سببت فيضانات عارمة مازالت السلطات تعمل على درء آثارها.// انتهى //12:00ت م0044