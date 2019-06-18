عام / "الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات مكة المكرمة
الثلاثاء 1440/10/15 هـ الموافق 2019/06/18 م واس
جدة 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم ، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة ما يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية .
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة التي تستمر حتى الخامسة مساءً، تشمل كل من محافظة القنفذة والليث وجدة ورابغ وبحره.
// انتهى //
12:02ت م
0045