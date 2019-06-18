جدة 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم ، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة ما يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية .وأشارت الهيئة إلى أن الحالة التي تستمر حتى الخامسة مساءً، تشمل كل من محافظة القنفذة والليث وجدة ورابغ وبحره.// انتهى //12:02ت م0045