بريدة 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي الثانوية العامة، ومرحلة البكالوريوس، للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1440 / 1441هـ اعتباراً من 27/ 10 / 1440 هـ، وحتى تاريخ 12 / 11 / 1440هـ، وذلك في برامج الدبلوم الصباحي والمسائي، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.وسيكون التقديم على برامج البكالوريوس الصباحي والمسائي من تاريخ 13/ 10 / 1440هـ إلى 23/ 10 / 1440هـ، واعتباراً من تاريخ 11 / 11 / 1440هـ ،وحتى 26/ 11 / 1440هـ للتسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن أنه تم افتتاح كلية جديدة في المنطقة وهي الكلية التقنية للبنات بالبدائع، إضافة إلى افتتاح عدد من التخصصات الجديدة في المنطقة التي تعد فريدة على مستوى المملكة وهي تخصص الموارد البشرية بالكلية التقنية الثانية ببريدة، وتخصص الوسائط المتعددة في الكلية التقنية للبنات بمحافظة البدائع، حيث سيكون التقديم عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate، مؤكداً أن التقديم سيكون متاحاً لجميع خريجي الثانوية العامة، وفقاً للتخصّصات المتوافرة في الكليات التقنية، البالغ عددها خمس كليات للبنين و ثلاث كليات للبنات، وفرعين للكليات للبنين، إضافةً إلى خمس معاهد صناعية ومعهد للعمارة والتشييد.// انتهى //12:13ت م0047