رام الله 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، ترحيب رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، بدعوة الرئيس محمود عباس إلى إجراء انتخابات عامة، وتأكيده جاهزية الحكومة للقيام بكل ما هو مطلوب من أجل إنجاح هذه الانتخابات وتنفيذها على أكمل وجه.وسلطت صحف الثلاثاء الضوء ، على إدانة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، التأييد العلني لضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة، الذي جاء على لسان السفير الأميركي لدى إسرائيل غرينبلات.وتحدثت عن خط مستوطنون متطرفون، شعارات عنصرية على عدد من مركبات وجدران منازل المواطنين وقاموا بإعطاب إطارات أكثر من 20 مركبة في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.وتابعت قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفع الطوق البحري الذي فرضته منذ نحو ستة أيام على الساحل البحري لقطاع غزة.وأشارت صحف فلسطين، إلى اقتحام 139 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بقوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //13:29ت م0069