الحديدة 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 650 كرتونا من التمور للمتضررين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها 650 أسرة.وجرى توزيع 350 كرتونا في حارة الجهد والعسال والسني، و300 كرتون في الجشة الجنوبية.ويأتي ذلك ضمن الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.//انتهى//13:37ت م0073