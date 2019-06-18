الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واستنظم سفارة جمهورية الهند لدى المملكة بعد غدٍ، فعاليات "يوغا للحياة الصحية والنشطة" بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، وذلك عند السابعة والنصف صباحًا ، في حديقة المدي بمدينة الرياض تزامنًا مع اليوم العالمي الخامس لرياضة اليوغا.وتشارك في هذه الفعالية المدربة المعتمدة لرياضة اليوغا ريم بنت إبراهيم العرفج التي تقدم نبذة تعريفية عن رياضة اليوغا وإبراز الجوانب الإيجابية لهذه الرياضة على النفس البشرية، إضافة لإقامة تجربة حية للمشاركين في هذه المناسبة.ودعت السفارة الهندية بالمملكة الراغبين بالحضور للفعالية التأكيد على البريد الإلكتروني:cul.riyadh@mea.gov.in.// انتهى //13:37ت م0074