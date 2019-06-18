أبها 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واساستقبلت أمانة منطقة عسير الزوار و السياح القادمين إلى مدينة أبها عبر الرحلات الدولية والإقليمية بمطار أبها بالورود والترحيب، وذلك بالشراكة مع إدارة تعليم المنطقة.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بأن استقبال الأمانة للزوار و السياح القادمين عبر مطار أبها جاء تفعيلاً لمبادرة " حسن الوفادة "، تحت شعار " مرحباً ألف في عسير " التي أطلقها مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لصيف هذا العام.// انتهى //13:42ت م0075