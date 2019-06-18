عام / أمانة عسير تستقبل زوّار المنطقة بالترحيب والورود
الثلاثاء 1440/10/15 هـ الموافق 2019/06/18 م واس
أبها 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس
استقبلت أمانة منطقة عسير الزوار و السياح القادمين إلى مدينة أبها عبر الرحلات الدولية والإقليمية بمطار أبها بالورود والترحيب، وذلك بالشراكة مع إدارة تعليم المنطقة.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بأن استقبال الأمانة للزوار و السياح القادمين عبر مطار أبها جاء تفعيلاً لمبادرة " حسن الوفادة "، تحت شعار " مرحباً ألف في عسير " التي أطلقها مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لصيف هذا العام.
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