عرعر 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي عرعر ، علي بن محمد السويلم وأعضاء مجلس الإدارة. بمناسبة تعيين المجلس الجديد.ورحب سموه في بداية اللقاء برئيس مجلس إدارة النادي, والأعضاء, متمنيًا لهم التوفيق فيما كلفوا به من مهمة لخدمة أبناء مدينة عرعر, مؤكدًا أهمية تفعيل المبادرات المجتمعية، واستثمار الطاقات الشبابية لتنفيذ المبادرات الهادفة لخدمة المجتمع, لافتا النظر إلى أهمية أن تعمل الأندية الرياضية على استقطاب المواهب الشابة وتطوير مهاراتهم، وتلبية احتياجاتهم، متطلعًا سموه إلى تحقيق الإنجاز الأهم لأي من أندية المنطقة، وهو الصعود لدوري الدرجة الأولى من خلال الاستعداد المبكر والإعداد المناسب لجميع البطولات, مؤكدًا دعمه المالي والمعنوي لجميع أندية المنطقة التي تحقق نتائج متميزة.ونوه سموه بما يحظى به القطاع الرياضي من الدعم والاهتمام غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- .من جهته قدّم رئيس مجلس إدارة نادي عرعر, شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه للقطاع الرياضي في المنطقة، واهتمامه بتطوير الأندية لتواكب التطلعات المرسومة للقطاع الرياضي .// انتهى //13:45ت م0077