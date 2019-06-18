الدمام 15 شوال 1440 هـ الموافق18 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم، معالي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول الأستاذ عبدالحميد بن سعيد، يرافقه المدير التنفيذي للبنك بالمملكة ليث صالح الشيبان، وعدد من مسؤولي البنك.ورحب سموه بمعالي الأستاذ بن سعيد ومنسوبي البنك، منوهاً بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتينة التي تربط المملكة بأشقائها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن انطلاق أعمال بنك أبو ظبي الأول في المملكة، هي رسالة بأن القطاع الاقتصادي جاذب لرؤوس الأموال، وقادر على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، لافتاً سموه إلى أن الفرص الاستثمارية في المملكة متعددة وتنافسية ولله الحمد.وأضاف سموه، أن القطاع المالي حقق في الآونة الأخيرة قفزات نوعية، على مستوى الحلول والمنتجات المقدمة سواءً لقطاع الأعمال أو الأفراد، بفضل الله ثم بفضل المبادرات الطموحة التي تضمنها برنامج "تطوير القطاع المالي" الذي سيكون عاملاً رئيساً من عوامل تحقيق رؤية المملكة 2030، متمنياً سموه لبنك أبوظبي الأول ومنسوبيه مواصلة تحقيق النجاحات، ومواكبة تطلعات قيادة البلدين في تنمية القطاع المالي.من جانبه عبر معالي الأستاذ بن سعيد، باسمه وباسم منسوبي البنك عن خالص الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تضمنته كلماته الكريمة من دعم وتشجيع للبنك ومنسوبيه، منوهاً بالعلاقات الإستراتيجية التي تربط بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة.وأكد بن سعيد، حرص مجلس إدارة البنك على القيام بدور إيجابي في التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة، والإفادة من الخبرات التي يحملها البنك من عمله في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وما اختيار المملكة كوجهة إلا شاهد أن اقتصاد المملكة زاخر بالفرص الجاذبة لمختلف الشركات، مثمناً ما قدمته مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية من دعم أسهم في التسريع من وتيرة انطلاق أعمال البنك في المملكة.// انتهى //14:44ت م0098