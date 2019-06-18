جيزان 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام لفرع الإسكان بالمنطقة المهندس حسن بن سالم السهيمي, وذلك بعد صدور قرار تعيينه مديراً لفرع الوزارة بالمنطقة.وقدم سموه التهنئة لمدير الإسكان بمنطقة جازان, متمنياً له ولزملائه منسوبي الإسكان بالمنطقة التوفيق والسداد, موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله - ولما فيه خدمة أهالي المنطقة انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.واستمع الأمير محمد بن ناصر خلال الاستقبال لشرح مفصل من المهندس السهيمي عن البرامج والمبادرات والخطط المستقبلية والأعمال والمشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان بالمنطقة حالياً التي تهدف للارتقاء وتوفير المساكن الملائمة وتنوع المنتجات والبرامج وتقديم أفضل الخدمات اللازمة لراحة المواطن.من جانبه أعرب المهندس السهيمي عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة جازان وما استمع إليه من توجيهات, وما يحظى به الإسكان في المنطقة من متابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، سائلاً الله تعالى له وجميع زملائه منسوبي إسكان جازان التوفيق والعون في المهام المناطة بهم.// انتهى //15:00ت م0100