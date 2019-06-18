الكويت 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 15ر41 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5779 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 71ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 122 مليون سهم تمت من خلال 5703 صفقات نقدية بقيمة 5ر29 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 34ر23 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4752 نقطة بنسبة 49ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر61 مليون سهم تمت عبر 2028 صفقة نقدية بقيمة 7ر3 ملايين دينار.كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر49 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6306 نقطة بنسبة انخفاض 79ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر60 مليون سهم تمت عبر 3675 صفقة بقيمة 8ر25 مليون دينار.// انتهى //15:00ت م0102