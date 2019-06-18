الدمام 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسينظم صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتمكين المرأة بالدمام بالتعاون مع أمانة الحدود الشمالية وبنك التنمية الاجتماعية الأحد القادم, ملتقى تعريفي بعنوان "كيف تبني مشروعك المتنقل", ضمن مبادرة جادة العربات المتنقلة، وذلك في مسرح أمانة منطقة الحدود الشمالية.ويناقش الملتقى الذي يشارك فيه عدد من المتخصصين ورواد الأعمال عدة محاور منها آلية الدعم والتراخيص وكيفية بناء المشروع المتنقل.// انتهى //15:03ت م0104