الدمام 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسقدمت الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية أمس، خدماتها المتنقلة في مقر شرطة المنطقة الشرقية، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام ، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "نأتي إليك" والموجهة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة في أماكن تواجدهم.وتقدم الوحدة المتنقلة خلال زيارتها خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، وطباعة شريحة البيانات "البرنت".وفي السياق نفسه استقبل مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله القريش، مدير الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية سعود الهويشل، وقاما بجولة بداخل العربة المتنقلة، واستمعا لشرح مفصل عن الخدمات المقدمة من خلالها.// انتهى //15:04ت م0105