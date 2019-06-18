الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واستنظم غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية، الثلاثاء القادم بمقر الغرفة، اللقاء التعريفي عن عقد الإيجار التجاري، بمشاركة مسؤولين من وزارة الإسكان.وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية عائض الوبري أن الغرفة وعقب إسهامها في تنظيم فعاليات خاصة بعقد الإيجار السكني وفي إعداد عقد تأجيري إلكتروني، تبدأ وبالتعاون مع وزارة الاسكان في تنظيم لقاءات تعريفية عن البرامج الجديدة لوزارة الإسكان لتغطي فيها التعريف بعقد الإيجار التجاري، مشيراً إلى أن اللقاء يشارك فيه مدير الأداء الاستراتيجي في شبكة إيجار عبدالرحمن السماري ومن إدارة تقنية المعلومات في الشبكة حسام الحميد، ويدير اللقاء عضو اللجنة العقارية خالد المبيض.وبين الوبري أن اللقاء سيطرح المرئيات والمقترحات والاستفسارات فيما يخص هذا العقد الهام في مسيرة التطور العقاري في المملكة، مفيداً أن اللقاء سيتناول في محاوره التواصل بين اللجنة العقارية والمجتمع والمؤسسات العامة والخاصة لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن القطاع العقاري.وأشار إلى أن اللقاء الذي يعول عليه في تحقيق تطلعات رجال الأعمال والمنسوبين للقطاع العقاري والتماشي مع استراتيجية وبرامج وزارة الإسكان سيتناول في محاوره تعريف عقد الإيجار التجاري ومزاياه، وشرح آلية عمل نظام الإيجار التجاري واستقبال الاستفسارات حول عقد الإيجار التجاري والإجابة عنها.ودعا الوبري قطاع الأعمال من المرتبطين بعقود الإيجارات التجارية والمهتمين، لحضور اللقاء والاستفادة من الشروحات التي سيقدمها مسؤولي عقد إيجار التجاري والاستزادة من مرئياتهم حول كيفية تنفيذ هذا العقد بما يضمن الاستفادة منه بالشكل المطلوب والإيجابي.// انتهى //15:05ت م0106