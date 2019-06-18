الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسزار معالي عمدة مدينة الرباط المغربية محمد الصديقي، متحف المصمك في مدينة الرياض ،وكان في استقباله مدير متحف المصمك ناصر العريفي.واستمع الضيف والوفد المرافق إلى شرح عن أهمية المصمك ومحتوياته ومكانته البارزة في تاريخ المملكة بصفة عامة والرياض بصفة خاصة، وما قام به الملك عبدالعزيز (يرحمه الله) من كفاح في توحيد هذا الكيان العظيم المملكة العربية السعودية.وقام عمدة مدينة الرباط بجولة داخل قاعات المتحف، وشاهد مايحتويه من صور ولوحات بجانب عرض مرئي عن اقتحام المصمك واسترداد الرياض على يد الملك عبد العزيز.وعبر محمد الصديقي في كلمة له بسجل الزوار عن إعجابه بالمتحف وما يحتويه من معروضات.فيما قدم مدير المتحف هدية تذكارية لمعاليه بهذه المناسبة إضافة لمطبوعات عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.// انتهى //15:14ت م0107