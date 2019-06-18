بيروت 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية على تحسّن بنسبة 2.3% أي ما يعادل 5 نقاط ليقفل عند مستوى 850.79 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 45 ألفًا و841 سهماً بقيمة 237 ألفا و416 دولارًا نفذت من خلال 43 صفقة.وانخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل الى 8 ملايين و430 الف دولار مقارنة مع 8 ملايين و450 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:45ت م0144