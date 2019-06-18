اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تحسّن بنسبة 2.3 %
الثلاثاء 1440/10/15 هـ الموافق 2019/06/18 م واس
بيروت 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس
أغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية على تحسّن بنسبة 2.3% أي ما يعادل 5 نقاط ليقفل عند مستوى 850.79 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 45 ألفًا و841 سهماً بقيمة 237 ألفا و416 دولارًا نفذت من خلال 43 صفقة.
وانخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل الى 8 ملايين و430 الف دولار مقارنة مع 8 ملايين و450 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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16:45ت م
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