نجران 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسعقدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران اليوم, اجتماعاً للجان التعدين والصناعة والمقاولين, بحضور أمين عام الغرفة صالح بن حمد كرحان، وذلك بمقر الغرفة بمدينة نجران.وجرى خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية والموارد الطبيعية بالمنطقة, وسبل الاستفادة منها لتعزيز الاقتصادي الوطني، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية والإنتاجية, ووضع الحلول الممكنة للإسهام في مواكبة القطاعات الصناعية بالمنطقة لرؤية المملكة ٢٠٣٠.// انتهى //16:45ت م0146