أبها 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واساستضافت أمانة منطقة عسير اليوم اجتماعا ضم ممثلين لمركز خدمات المطورين "إتمام"، الذي يعدّ إحدى مبادرات وزارة الإسكان، وممثلين عن إدارة تقنية المعلومات بالأمانة ، وذلك لبحث آليات ربط إصدار رخص البناء إلكترونيا.وأكد الاجتماع الذي حضره مدير تقنية المعلومات في الأمانة المهندس سامي المالكي ومدير إدارة تقنية المعلومات في "إتمام" المهندس يحيى الزهراني أهمية الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء وما يمثله من خطوة مهمة ونقلة نوعية في تطور الخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع التطوير العقاري، والآلية المناسبة لربط الخدمة وتفعيلها وتعزيز التعاون بين المركز والأمانة.يذكر أن خدمة إصدار رخص البناء إلكترونيا إحدى الخدمات التي يهدف مركز خدمات المطورين "إتمام" إلى التعاون فيها مع الجهات الحكومية المعنية من خلال الربط الإلكتروني عبر نظام "إتمام" لضمان تقديم خدمة تواكب تطلعات المطور العقاري وترتقي بنوعية التسهيلات لتطور القطاع.// انتهى //16:46ت م0149